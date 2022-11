Visco,siamo indietro sulla vigilanza criptovalute, ora risposta

Condividi l'articolo

“Siamo indietro” sulla sorveglianza e la regolamentazione della cryptovalute e cryptoasset ma “con le crisi si accelera e quindi immagino che ci sarà una risposta anche negli Stati Uniti dove c’è più resistenza”.

Lo afferma il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco al Salone dei pagamenti sottolineando i recenti casi di perdite e fallimenti.

Visco ha ricordato come in Europa “è in corso di adozione” il regolamento europeo Mica che arriverà in primavera.



