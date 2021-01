Viserba. “Fallito l’esperimento della pedonalizzazione anche invernale”

Come Associazione abbiamo cercato di rimane neutrali nella discussione sull’apertura al traffico del lungomare di Viserba, a tratti con toni troppo accesi, ma dopo gli incontri avuto con i negozianti e l’amministrazione siamo decisi a prendere una posizione.

Dopo il successo di visitatori della stagione estiva, i commercianti di Viserba a Mare si erano resi disponibili a sperimentare la pedonalizzazione anche invernale del tratto rinnovato di lungomare, accogliendo con favore la forte richiesta che arrivava dai cittadini e da altri operatori turistici. Oggi purtroppo siamo costretti a constatare che l’esperimento è fallito.

Con l’accorciarsi delle giornate e l’abbassarsi delle temperature, il persistere dell’emergenza Covid-19, i cantieri molto invasivi del sottopasso e degli altri stralci del lungomare, ci siamo decisi a supportare l’appello che ci hanno lanciato gli amici negozianti del centro di Viserba. In questa fase storica, così complessa non possiamo che appoggiare con ogni mezzo le attività che esistono e resistono nel nostro tessuto urbano e sono parte integrante dell’economia del nostro territorio.

Ieri pomeriggio abbiamo consegnato la lettera scritta dai negozianti all’amministrazione. Nella lettera si chiede la circolazione delle auto dal Lunedi al Venerdì, con la chiusura al traffico veicolare durante il week end. Una richiesta che come associazione riteniamo ragionevole vista la situazione economica che stiamo vivendo, ma che porti un preciso impegno da parte degli operatori a rispettare e far rispettare dai propri clienti la parte non carrabile del nuovo lungomare. Questa situazione permetterebbe di superare i mesi invernali che sono i più difficili, per tornare ad una situazione di chiusura al traffico nei mesi estivi.

“Se vogliamo definirci comunità dobbiamo imparare ad aiutare chi è parte integrante del nostro tessuto sociale, facendo un passo nella direzione di salvaguardare posti di lavoro e attività economiche, anche se non ne condividiamo la scelta. Solo con questo spirito potremo far rinascere il nostro borgo marino.”

Questo il commento di Francesco Benvenuti, responsabile territoriale per Viserba di Quartiere 5 e candidato alla presidenza del Comitato Turistico di Viserba.