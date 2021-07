Viserbella. Vaccinato tutto lo staff del Viserbella Village

Condividi l'articolo









“E’ stata una scelta che è partita dal cuore, per tutelare i ragazzi e tutti gli ospiti della nostra animazione”

Queste sono le parole con cui Simone Hujer, capo animatore del Viserbella Village, ha voluto comunicare a tutti i cittadini e gli ospiti di Viserbella che l’intero staff si è vaccinato contro il corona Virus. Una scelta importante per lanciare un messaggio forte a tutti i giovani, perché seguano i loro coetanei in questo importante gesto.

Come Pro Loco Viserbella abbiamo salutato con enorme entusiasmo la decisione, poichè crediamo che la salute venga prima di tutto ed è importante tutelare chi lavora con noi e per noi, facendo vivere ai turisti un’esperienza bellissima in totale sicurezza.

Comitato Turistico Pro Loco di Viserbella

posta@viserbella.info