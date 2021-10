VISIT RIMINI: Fai un viaggio tra le meraviglie di Rimini o scopri i luoghi amati da Fellini!

Condividi l'articolo









Appassionanti tour guidati all’insegna dell’arte e della bellezza nel centro storico di Rimini con partenza dal Visitor Center in Corso d’Augusto, esclusivamente all’aperto. Ogni tour è garantito anche solo per un visitatore. “Le meraviglie di Rimini” Rimini cambia rapidamente ma lo fa ancorandosi ai suoi tesori artistici, attorno ai quali sta costruendo una propria nuova identità urbana. Il percorso guidato ci porterà a scoprire i monumenti più importanti della città e i quartieri più caratteristici. Arco d’Augusto, il Tempio Malatestiano, Domus del Chirurgo, piazza Cavour, Vecchia Pescheria, piazza Tre Martiri…un percorso in esterna che ci porterà poi a celebrare con orgoglio i duemila anni di storia del monumento protagonista di questo luglio 2021, il Ponte di Tiberio. Aneddoti, episodi, leggende ed un nuovo punto di vista da cui ammirare l’immenso gioiello architettonico romano che da sempre unisce le due sponde di quello che una volta era l’Ariminus, ovvero il fiume che diede il nome alla città di Rimini. Quando: sabato 6 e 20 novembre, 4 e 18 dicembre alle ore 15.30; domenica 31 ottobre, 14 e 28 novembre, 12 dicembre alle ore 10.30. Prenota qui https://www.visitrimini.com/esperienze/301963-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini/ “Percorso felliniano” Una passeggiata fra i i luoghi più amati dal grande Maestro, svelando un interrogativo: il maestro Fellini come vivrebbe questa nuova Rimini? Il percorso ci porterà alla scoperta degli angoli nascosti del borgo San Giuliano. Parleremo di un Fellini inedito tra piccoli vicoli, quartieri, la nuova Piazza Malatesta e il Castel Sismondo sede del nuovo Fellini Museum (esterno). Quando: sabato 30 ottobre, 13 e 27 novembre, 11 dicembre alle ore 15.30; domenica 7 e 21 novembre, 5 e 19 dicembre alle ore 10.30. Prenota qui https://www.visitrimini.com/esperienze/307902-rimini-city-tour-un-percorso-felliniano/ Ritrovo al Visitor Center, Corso d’Augusto 235. Costo euro 12,00 a persona.

