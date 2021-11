Visita virtuale in 3D al Museo civico medievale di Bologna

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLOGNA, 04 NOV – Con le sue collezioni ricche di

raffinati manufatti, preziosi capolavori e oggetti unici – tra

statuaria, manufatti lapidei, codici miniati, bronzi, armi,

avori e vetri – il Museo Civico Medievale di Bologna presenta

una visione unica dell’arte e della storia della città durante

l’epoca medievale. Da oggi si potrà scegliere tra due modalità

per varcarne la soglia e compiere un viaggio a ritroso nel

tempo: percorrendo a piedi il portico di via Manzoni, nel cuore

del centro storico, oppure entrando nella sua versione

tridimensionale, immersiva e interattiva, attraverso il

collegamento al sito web

https://museocivicomedievalebologna.publicsicc.com. Dalla

partnership tecnica dell’Istituzione Bologna Musei con la

start-up Publics Icc nasce ‘3D ART XP’, percorso virtuale a

libera accessibilità in grado di trasportare il visitatore

direttamente all’interno degli spazi del museo.

Sfruttando le potenzialità della rappresentazione virtuale,

il museo diventa fruibile online in una duplicazione digitale

fedele allo spazio “reale”: dalla configurazione architettonica

dell’edificio dove ha sede dal 1985 – Palazzo Ghisilardi, uno

degli esempi più illustri di palazzo rinascimentale bolognese –

all’ordinamento del complesso patrimonio che contribuisce a

raccontare la storia di Bologna, a partire dagli antichi

manufatti altomedievali del VII-IX secolo fino al XVI secolo. L’esperienza di visita si articola in sette percorsi tematici

introdotti da brevi contrappunti narrativi in forma di clip,

visibili anche sul canale YouTube di Publics Icc. A questi è

collegato un catalogo tridimensionale di 45 manufatti artistici

che permette di apprezzare dettagli e caratteristiche non

visibili a occhio nudo, grazie a un processo di scansione con

scanner mobili a luce strutturata, in grado di acquisire

contemporaneamente forme e texture, e la riproduzione 3D con

software di modellazione di ultima generazione. (ANSA).



