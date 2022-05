Vita da Campioni: Amato, ‘Sport testimonianza di unione’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 07 MAG – “Lo sport dovrebbe essere

testimonianza di unione, non necessariamente tra Stati in

guerra, quanto tra persone che hanno il diritto di unirsi nella

pratica sportiva al di là della cittadinanza”. Lo ha detto

Giuliano Amato, Presidente della Corte Costituzionale, al talk ‘Vita da campioni’, che ha dato il via a una serie di incontri

tra figure istituzionali e campioni di varie discipline sportive

che si terranno presso WeSportUP nel Parco del Foro Italico,

agli Internazionali di tennis di Roma 2022. “Lo sport è

l’integratore migliore per la salute alla mia età, oltre che un

modo per vivere bene insieme rispettando le regole. E lo sport

ideale per gli anziani è stato dimostrato essere il tennis”, ha

aggiunto il giurista, che si è confrontato con l’ex tennista

Filippo Volandri, capitano della squadra azzurra di Coppa Davis.

“In un momento storico molto complicato, lo sport si sta

dimostrando è un grosso insegnamento”, afferma l’ex tennista

livornese. Giuseppe Gibilisco, ex campione di salto con l’asta,

è intervenuto citando Nelson Mandela, ” il quale diceva che lo

sport riesce a unire tutti, lo vediamo nel terzo tempo del

rugby. fare sport non significa diventare campioni, ma rispetto

delle regole e dell’avversario: se lo fai sei un campione nella

vita quotidiana. Migliorare la condizione sportiva al Sud

Italia? Se vogliamo possiamo farcela, ho trovato tanti muri di

gomma, ma lo sport mi aiuta a perseverare”. Vito Cozzoli, numero

uno di Sport e Salute (promotore dell’evento), ha aggiunto: “Oggi è un’occasione importante per affrontare due temi come lo

sport di alto livello e lo sport di base. Vedere gli

Internazionali finalmente col pubblico sono qualcosa di

straordinario: mi sono emozionato vedendo i bambini al Foro

Italico”. L’incontro è stato moderato da Roberto Arditti,

Direttore Editoriale Formiche; il progetto è nato dalla

collaborazione tra Fit, Sport e Salute e Kratesis. (ANSA).



—

