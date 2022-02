Vitti: applausi all’arrivo del feretro per funerali

Condividi l'articolo

Un lungo applauso ha accolto l’arrivo in Piazza del Popolo del carro funebre, scortato da agenti della Polizia Municipale con il feretro di Monica Vitti, per i funerali alla Chiesa degli Artisti . Ad aspettarlo il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.. L’applauso, è scattato di nuovo all’ingresso del feretro in chiesa, seguito dal marito dell’attrice Roberto Russo, insieme ad altri famigliari.

“Era una grande attrice… Stiamo perdendo troppe persone”. Lo ha detto Giancarlo Giannini entrando nella Chiesa degli artisti dove sono in corso i funerali di Monica Vitti. Tra i volti del cinema arrivati per le esequie, celebrate da don Walter Insero, anche Athina Cenci, Marisa Laurito, l’ad di Rai Cinema Paolo del Brocco, Lina Sastri, Sandra Ceccarelli, Eleonora Giorgi e Zeudi Araya, , che ha abbracciato consolandolo Roberto Russo, quando il marito dell’attrice non ha trattenuto le lacrime.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte