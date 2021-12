Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 07 DIC – VITTORIO MONTI, UN PANDA ESTINTO. IL MESTIERE DELL’INVIATO SPECIALE (Giraldi Editore, pp.140, 15 euro) Sempre dalla parte del lettore, mai una tessera di partito e neppure un giorno in redazione perché sempre per strada, a consumare le scarpe, come inviato speciale. Potrebbe essere riassunta così la carriera giornalistica di Vittorio Monti, una vita al Corriere della Sera, autore de “Un panda estinto”, in libreria dal 3 dicembre con Giraldi Editore.

Non un manuale, quanto un romanzo di “in/formazione”, il libro svela al lettore i retroscena del mestiere del giornalista prima dell’avvento di internet e dei social. Monti ripercorre la propria memoria emotiva, racconta aneddoti e ritorna dentro i fatti e i misfatti che ormai sono divenuti storia, affidandosi solo ai propri ricordi e seguendo la lezione di Piero Ottone, il suo primo direttore: “Ciò che non ti ricordi, non sarebbe interessante per i lettori”. Tutto intorno, in pagine dense e brillanti, la sua vita e la sua passione per le storie, dalle prime collaborazioni giornalistiche ai grandi servizi realizzati per il Corriere della Sera fino al prestigioso Premio Saint Vincent, senza dimenticare gli errori e le gaffe, oltre ai trucchi del mestiere e al backstage di un’epoca, popolato di personaggi famosi della politica, della cronaca e dello spettacolo accanto a giornalisti da prima pagina. (ANSA).



