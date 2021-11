Condividi l'articolo

Vivendi “è un investitore di lungo termine in TIM e non intende dismettere la propria la quota”. Lo dichiara un portavoce del gruppo francese, primo azionista di Tim. Vivendi “ribadisce la propria volontà di collaborare con le autorità e istituzioni italiane per il successo della società”.

Per quanto riguarda l’attuale offerta di KKR, la posizione è che “non rispecchia il reale valore di Tim” (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte