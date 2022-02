Vlahovic, Fiorentina? Gara come altre, penso a vincere

Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 10 FEB – “Io penso solo a vincere, le altre

cose non mi interessano: sarà una partita come le altre”: Dusan

Vlahovic commenta così il passaggio del turno in Coppa Italia a

spese del Sassuolo, con la Fiorentina che sarà sul cammino della

Juventus nel doppio confronto in semifinale. “Siamo all’inizio e

ci vuole tempo, ma devo tanto a mister, compagni e società per

come mi hanno accolto – commenta l’attaccante ai microfoni di

Mediaset dopo il successo per 2-1 – e Dybala e Morata sono due

grandi giocatori, io sono il più giovane e li ascolto per

arrivare al loro livello”. (ANSA).



