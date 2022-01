Vlahovic in campo, neo juventino impazza sui social

Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 30 GEN – Alcune giocate di Dusan Vlahovic

durante il suo primo allenamento alla Continassa. La Juventus

festeggia così, su Instagram, l’arrivo dalla Fiorentina

dell’attaccante serbo. Il giocatore – che sarà presentato in

conferenza stampa martedì – è immortalato mentre palleggia da

fermo, durante alcuni test atletici e in occasione di una rete

in partitella, con Allegri che sorride soddisfatto. La squadra è

a riposo, oggi e domani, mentre i dirigenti lavorano senza sosta

alle ultime correzioni in questo calciomercato, che chiude

domani sera alle 20.

In entrata si sta chiedendo l’operazione Zakaria con il

Borussia Monchengladbac e si discute col Cagliari per Nandez,

che sino ad ora era stato accostato ad altri club. In uscita

sembra fatta per il passaggio al Tottenham degli ex Conte e

Paratici di Bentancur e Kulusevski. Potrebbe andare a fare

esperienza lontano da Torino Kaio Jorge, mentre sembrano

destinati a restare ancora sotto la Mole Arthur e Ramsey, per i

quali le offerte ricevute non avrebbero soddisfatto il club

bianconero. (ANSA).



