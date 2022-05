Vodafone: Emirates acquisisce il 9,8% per 4,4 mld di dollari

Condividi l'articolo

Emirates Telecommunications, la compagnia telefonica degli Emirati Arabi Uniti Etisalat, ha acquisito una partecipazione del 9,8% in Vodafone per 4,4 miliardi di dollari. La sua controllata al 100% Atlas 2022, costituita proprio per l’operazione, ha acquistato infatti 2,766 miliardi di azioni Vodafone.

Emirates “ha effettuato l’investimento in Vodafone per ottenere un’esposizione significativa nel leader mondiale nella connettività e nei servizi digitali” si legge in una nota del gruppo di Abu Dhabi, che spiega di sostenere pienamente il consiglio d’amministrazione di Vodafone e il team di gestione esistente e la sua attuale strategia aziendale annunciata a novembre 2021. Prevede – aggiunge – di essere un azionista a lungo termine e di supporto in Vodafone, non di cercare di esercitare il controllo o di influenzare il Cda o il team di gestione della società e non ha intenzione di fare un’offerta per Vodafone”.



