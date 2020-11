Vodafone: ricavi semestre a 21,4 miliardi, Ebitda 7 miliardi

Vodafone ha registrato nel semestre ricavi per 21,4 miliardi (-2,3%) e un Ebitda rettificato di 7 miliardi (-1,9%). Distribuirà un dividendo parziale nel periodo di 4,5 centesimi. Il gruppo di tlc riconferma la guidance di flusso di cassa pari a 5 miliardi per l’intero 2021 e vede un Ebitda adjusted tra 14,4 e 14,6 miliardi di euro.

Vodafone ha segnato un utile pari a 1,55 miliardi (da una perdita di 1,89 miliardi nello stesso periodo dello scorso anno), grazie alla performance finanziaria resiliente del gruppo nella prima metà dell’esercizio 2021.

“I risultati odierni sottolineano una maggiore fiducia nelle nostre prospettive nell’intero anno. Abbiamo registrato una performance resiliente nel primo semestre e continuiamo a vedere un buon momento per il gruppo”, commenta Nick Read, ceo di Vodafone.

“I risultati dimostrano che finora sono state rispettate le nostre quattro priorità strategiche: aumentare la fedeltà dei clienti, far crescere la rete fissa a banda larga, guidare la digitalizzazione per semplificare l’azienda, trarre risparmi significativi dai costi, e fornire 5G in modo efficiente attraverso la condivisione delle reti”, aggiunge Read.



