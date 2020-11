Volland-Fabregas, Psg cade contro il Monaco

(ANSA) – MONTECARLO, 20 NOV – Reduce da otto vittorie

consecutive e a pochi giorni dal cruciale match di Champions

contro il Lipsia, il Paris St. Germain cade in casa del Monaco,

che sorpassa i rivali, imponendosi per 3-2 dopo essere stato

sotto di due reti. La partita ha visto anche il ritorno in campo

di Neymar, entrato al 60′, dopo 23 giorni di assenza per

infortunio. Ma la mossa di Tuchel di far entrare O Ney non si è

rivelata decisiva, al contrario di quella del tecnico dei

monegaschi Niko Kovac che ad inizio ripresa ha mandato in campo

Fabregas al posto di Geubbels. E proprio lo spagnolo ha deciso

il match trasformando un rigore a sei minuti dalla fine.

Il Psg aveva chiuso in vantaggio per 2-0 il primo tempo con due

reti di Mbappé, di cui una su rigore per un fallo di Fofana su

Di Maria, poi il Var aveva tolto al ‘ragazzo d’oro’ francese la

soddisfazione della tripletta, e della rete n.100 in maglia

parigina, individuando un fuorigioco.

Nella ripresa due gol di Volland, uno su splendido assist di

Fabregas, riportavano il match in parità prima che l’ex del

Barcellona segnasse il penalty decisivo per la vittoria dei

padroni di casa (nella cui porta ha giocato Vito Mannone), ora

secondi in classifica con 20 punti e a-4 dal Psg.

Nell’altro anticipo di oggi della Ligue 1, il Bordeaux è

andato a vincere per 1-0 in casa del Rennes. (ANSA).



