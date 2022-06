Volley Nations League: Italia-Germania 3-0

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 22 GIU – L’Italia ha aperto la sua seconda

settimana della Nations League di pallavolo battendo la Germania

per 3-0 (25-16, 25-21, 25-22) a Manila al termine di una prova

molto solida che permette di iscrivere la quarta vittoria nella

classifica generale. Gli azzurri, guidati in panchina dal

tecnico Nicola Giolito, affronteranno venerdì prossimo il

Giappone.

Fin dal primo set, Giannelli e compagni hanno preso in mano

il gioco, mettendo in grande difficoltà gli avversari. Nel

secondo parziale la Germania ha tentato di reagire, senza però

mai mettere seriamente in difficoltà la formazione tricolore.

Nel terzo set gli azzurri hanno dominato le prime fasi. Avanti

17-10, sono incappati in una serie di errori che ha ridato

speranza alla Germania, che ha trovato anche un buon contributo

della battuta e si è portata sul 17-15. Nelle fasi successive

l’Italia si è tirata fuori dalle difficoltà e con determinazione

ha tenuto duro sino al definitivo 25-22. (ANSA).



