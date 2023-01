Von der Leyen a Davos: “Aiuti all’Ucraina finché servirà”

Condividi l'articolo

“Posso assicurarvi che l’Europa sarà sempre con voi” e sul fronte degli aiuti economici “ci saremo, per tutto il tempo che sarà necessario”.

Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen nel suo discorso al Forum di Davos riferendosi alla prima tranche di nuovi aiuti da tre miliardi di euro, parte di un pacchetto da 18 miliardi per il 2023.

“Non ci sarà nessuna impunità contro questi crimini”, ha evidenziato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen a Davos riferendosi all’aggressione militare russa dell’Ucraina. “Nemmeno gli attacchi senza sosta della Russia ai civili, o lo spettro di un inverno brutale, hanno fatto vacillare la vostra determinazione”, ha detto von der Leyen rivolgendosi agli ucraini. “Nell’ultimo anno, il vostro Paese ha commosso il mondo e ispirato tutta l’Europa” i cui Paesi oggi “stanno fornendo armamenti sempre più fondamentali all’Ucraina” e ospitano “circa quattro milioni di ucraini nelle nostre città, nelle nostre cause e nelle nostre scuole”.

Al forum economico mondiale in corso a Davos è intervenuta anche la first lady ucraina, Olena Zelenska. “Stiamo affrontando una minaccia globale e solo se siamo uniti possiamo vincere”. Lo ha detto la first lady ucraina, Olena Zelenska, nel suo intervento al forum economico mondiale in corso a Davos. “L’aggressione della Russia – ha aggiunto – non è limitata solo al nostro Paese. Potrebbe andare oltre i nostri confini se non viene fermata”.

