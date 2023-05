Von der Leyen, a giugno il piano sulla sicurezza economica

Condividi l'articolo

(ANSA) – BRUXELLES, 15 MAG – “Abbiamo assistito” da parte

della Cina “a tentativi di coercizione economica. Noi siamo

vulnerabili alla coercizione, ecco perché ci stiamo adoperando

per rafforzare la nostra resilienza. Abbiamo varato un

provvedimento sulle materie prime critiche e stiamo pensando a

come rafforzare il nostri strumentario sugli investimenti verso

altri Paesi. Il Giappone ha fatto della sicurezza economica un

tema centrale e la Commissione ha intenzione di adottare una

strategia a riguardo a giugno”.

Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue Ursula von

der Leyen in conferenza stampa.

Al summit del Consiglio d’Europa si discuterà come rendere la

Russia responsabile per la guerra in Ucraina e l’Ue promoverà

l’istituzione di un registro sui danni provocati da Mosca nel

corso del conflitto. “Sarà un primo passo importante per la

compensazione”, ha spiegato la presidente della Commissione

Ursula von der Leyen.

“Il piano di pace del presidente Zelensky deve essere il punto

di partenza. Il concetto é “nulla sull’Ucraina senza l’Ucraina”

e vuol dire forte sostegno per il piano di pace del presidente

Volodymyr Zelensky. Un impegno che sarà ribadito al G7″. Lo ha

detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in

conferenza stampa con Charles Michel prima del G7 di Hiroshima.

“Serve accelerare il sostegno militare” a Kiev e “determinare

un sostegno finanziario stabile”, ha aggiunto. (ANSA).



