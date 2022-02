Von der Leyen sente Draghi su crisi Ucraina e energia

Telefonata tra il premier Mario Draghi e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen sulla crisi ucraina. “Ho avuto uno scambio con il premier Draghi sulla situazione attuale della sicurezza. Una de-escalation sarebbe benvenuta ma mancano segnali concreti da parte della Russia. Abbiamo anche parlato della prontezza nella risposta sulla sicurezza delle forniture energetiche, a beneficio dell’Ue dell’Italia”, scrive von der Leyen in un tweet.

I am continuing my bilateral contacts on the current security situation.

I exchanged today with Italian PM Mario Draghi. Would welcome de-escalation but missing tangible signs of it by Russia.

Also covered preparedness on security of energy supply, for the benefit of pic.twitter.com/xeSjMjMgQ5

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 16, 2022