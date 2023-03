Von Der Leyen, WEmbrace Awards stimolo per una Ue più inclusiva

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 31 MAR – “Stai facendo un lavoro incredibile

per aiutare i bambini con disabilità a fare sport, ma non sei

sola. Tanti altri stanno lottando per rendere il nostro mondo

più inclusivo e WEmbrace Awards celebra queste persone”. Così la

presidente della Commissione Ue, Ursula Von Der Leyen, in un

videomessaggio inviato a Bebe Vio per la prima edizione dei

WEmbrace Awards, iniziativa nata dal movimento WEmbrace,

impegnato nella raccolta fondi per acquistare protesi e ausili

sportivi per migliorare la qualità della vita di bambini con

amputazioni.

“Ci insegnate che tutti possiamo fare qualcosa per rendere

l’Europa un posto dove chiunque possa vivere una vita piena. Da

parte mia sento la responsabilità di essere all’altezza del

vostro esempio – continua il messaggio di Von Der Leyen -, mi

ispirate a lavorare per un’Unione in cui tutti possano godere

delle stesse opportunità”. Nel corso dell’evento sono state

presentate le storie e conferiti i riconoscimenti a chi ha

mostrato e promosso con le sue azioni l’inclusivo spirito da ‘WEmbracer’. “Siamo davvero molto felici di questa prima

edizione – ha detto Bebe Vio -. Abbiamo sentito 15 storie di

persone che hanno scelto di darsi da fare e dedicare del tempo

per aiutare gli altri e questo crediamo abbia davvero

dell’incredibile”. (ANSA).



—

