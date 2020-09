Von der Leyen,da Carola e Vittoria una lezione per tutti

Le immagini di Carola e Vittoria che giocano a tennis sui tetti dei palazzi di una città ligure durante il lockdown “sono una lezione per tutti che ci dice di non ci dobbiamo lasciare bloccare dagli ostacoli che troviamo sul nostro cammino. Ecco che cosa ci insegnano”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell’Unione citando l’esempio delle due ragazze liguri – il video ad aprile fece il giro del web – come simbolo di resistenza alle difficoltà e capacità di reagire.

“Quest’anno l’Europa ha seguito il loro esempio – ha aggiunto von der Leyen – e non si è fatta frenare dalle vecchie convenzioni”. (ANSA).



—

