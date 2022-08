Vuelta: la 2/a tappa a Bennett, Teunissen è il nuovo leader

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 20 AGO – Sam Bennett torna al successo e, con

il tempo di 3h49’34”, si aggiudica la 2/a tappa della 77/a

Vuelta di Spagna di ciclismo, la prima disputata in linea. Da ‘s-Hertogenbosch a Utrecht, dopo 175,1 chilometri, l’irlandese

si è aggiudicato la volata, precedendo il danese Mads Pedersen,

secondo, e il belga Tim Merlier, terzo.

Dopo la frazione odierna è cambiato anche il nome del leader

della classifica generale, con l’olandese Robert Gesink –

intrappolato in un ‘buco’ di vento, forse anche a causa di una

caduta – è arrivato al traguardo con alcuni secondi di ritardo

ed è stato costretto a cedere la maglia rossa al connazionale

Mike Teunissen, giunto quarto all’arrivo. Dopo il rimescolamento

di oggi, al secondo posto della generale c’è Edoardo Affini,

anche lui come il leader della Jumbo-Visma, che ieri ha dominato

la cronosquadre inaugurale a Utrecht. Tante le cadute nel

percorso di oggi, in una delle quali è stato coinvolto anche

l’olandese Wout Poels.

Domani è in programma la 3/a tappa (l’ultima programmata in

territorio olandese): i corridori andranno da Breda a… Breda,

per un totale di 193,5 chilometri. Lunedì primo giorno di

riposo. (ANSA).



