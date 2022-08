Vuelta: Roglic da poker, sfida con Carapaz e Geoghegan Hart

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 15 AGO – Primoz Roglic, costretto al ritiro

dal Tour de France il mese scorso dopo una caduta, venerdì sarà

al via della Vuelta di Spagna di ciclismo, che ha già vinto tre

volte. Lo sloveno sarà il leader della Jumbo Visma. “Siamo lieti

che Primoz possa essere al via della Vuelta dopo l’infortunio al

Tour. Ovviamente, non ha avuto la migliore preparazione”, ha

detto il ds della squadra olandese, Merjin Zeeman. “Abbiamo una

squadra solida e ben bilanciata all’inizio per supportare al

meglio Primoz su tutti i terreni”, ha aggiunto. Lo scalatore

startunitense Sepp Kuss, uno dei gregari della maglia gialla

Dane Jonas Vingegaard all’ultimo Tour, è fra i selezionati per

la partenza da Utrecht (Olanda).

La Ineos Grenadiers schiererà alla Vuelta due vincitori del

Giro d’Italia (2019 e 2020): l’ecuadoriano Richard Carapaz e

l’inglese Tao Geoghegan Hart, quindi Ethan Hayter, Luke Plapp,

Carlos Rodríguez, Pavel Sivakov, Ben Turner e Dylan Van Baarle,

quest’ultimo vincitore della Parigi-Roubaix.

La gara a tappe spagnola vedrà inoltre la partecipazione del

campione del mondo in linea su strada, il francese Julian

Alaphilippe, che sarà affiancato con la maglia della Quick-Step

Alpha Vinyl dal connazionale Rémi Cavagna, dai belgi Dries

Devenyns, Remco Evenepoel, Pieter Serry, Ilan Van Wilder, Louis

Vervaeke e dall’azzurro Fausto Masnada. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte