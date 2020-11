Vuelta: Roglic in trionfo a Madrid per la seconda volta

Primoz Roglic riscatta, sia pure in parte, la grande delusione patita all’ultimo Tour de France, dove è stato battuto nel finale dal connazionale Radej Pogacar, e vince per la prima seconda volta consecutiva la Vuelta di Spagna di ciclismo. Lo sloveno ha trionfato oggi a Madrid nella 75/a edizione: sul podio, con lui, l’ecuadoriano Richard Carapaz, secondo, e il britannico Hugh Carthy, terzo, in ritardo rispettivamente di 24″ e 1’15”. La 18/a e ultima tappa odierna è stata vinta allo sprint dal tedesco Pascal Akermann.



