Vuelta: Roglic vince ad Arrate ed è la prima maglia rossa

(ANSA) – ROMA, 20 OTT – Il campione uscente Primoz Roglic,

con il tempo di 4h22’34”, ha vinto la 1/a tappa della Vuelta di

Spagna, da Irun ad Arrate, nei Paesi Baschi, lunga 173

chilometri. Lo sloveno, parte integrante di un gruppetto che si

è presentato nei pressi del traguardo, ha preceduto l’altro

favorito per la vittoria finale, l’ecuadoriano Richard Carapaz,

vincitore del Giro d’Italia 2019, che ha accusato un ritardo di

1″.

Roglic è anche la prima maglia rossa che la Vuelta assegna al

leader della classifica generale. Il leader della Jumbo-Visma,

grande sconfitto all’ultimo Tour de France (dal connazionale

Matej Pogacar), ha aperto la corsa a tappe spagnola come l’aveva

chiusa poco più di un anno addietro a Madrid: ossia, davanti a

tutti. Primo degli italiani oggi il lombardo Andrea Bagioli,

giunto all’arrivo con 51″ di ritardo dal vincitore di tappa.

Domani la Vuelta si sposterà nella regione della Navarria: è

in programma, infatti, la Pamplona-Lekunberri, lunga 151,6

chilometri. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte