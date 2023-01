Vuelta: una corsa quasi tutta in salita,il via da Barcellona

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 10 GEN – Tutto d’un fiato da Barcellona

(seconda volta nella storia) a Madrid, fra sabato 26 agosto a

domenica 17 settembre. La Vuelta di Spagna di ciclismo, che

quest’anno taglia il traguardo delle 78 edizioni, è stata

presentata oggi nel Palau de la Música Catalana. Come sempre

saranno 21 le tappe programmate, con 11 partenze e 8 arrivi

inediti. La corsa toccherà 9 Regioni autonome e tre Paesi:

Spagna appunto, Andorra e Francia. Saranno 10 gli arrivi in

;;salita, cinque dei quali inediti alla Vuelta; due cronometro,

sette tappe di montagna, sei tappe di media montagna, quattro

pianeggianti e due pianeggianti con arrivo in salita. Al via

Barcellona ospiterà una cronosquadre che assegnerà la prima ‘camiseta rubia’. La montagna sarà protagonista della 78/a

edizione, con salite durissime come l’Angliru, il Xorret de Catí

o il Javalambre, ma ci saranno anche il Larrau, il

Larra-Belagua, la Cruz de Linares e il Tourmalet, per citarne

solo alcune. (ANSA).



