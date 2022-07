Wartsila: Fedriga, Giorgetti ha stessi poteri nonostante crisi

Condividi l'articolo

(ANSA) – TRIESTE, 26 LUG – “I poteri operativi sono i

medesimi, certo, i governi forti possono avere più moral

suasion, però i poteri rimangono gli stessi”. Lo ha detto il

Governatore del Fvg Massimiliano Fedriga rispondendo a una

domanda sui poteri del ministro dell’Economia Giancarlo

Giorgetti, aperta la crisi di Governo, al Tavolo che si apre

domani con la multinazionale Wartsila. Fedriga ha rassicurato

sul potere di negoziato intervenendo a “L’aria che tira”, su

La7.

Il Governatore ha ricordato che il ministro ha nei mesi

scorsi incontrato ministri finlandesi, e insieme entrambi hanno

incontrato amministratori finlandesi che “hanno dato garanzie di

crescita”. Ribadendo il concetto che non ci si può fidare di una

azienda “che fino al giorno prima ha assicurato non solo il

mantenimento degli impianti ma “ha prospettato nuovi

investimenti e crescita della produzione”, Fedriga ha

sottolineato di nuovo che la Regione inizierà “una trattativa

soltanto se viene ritirata immediatamente la procedura” per il

ridimensionamento dell’impianto di Bagnoli della Rosandra.

“Soltanto allora saremo disponibili a sederci al tavolo”.

La vicenda per Fedriga “è un problema nazionale, perché si

entra in un settore strategico per industria italiana, la

cantieristica. Siamo primi al mondo nella cantieristica, e devo

ringraziare Fincantieri per essere intervenuta in modo deciso,

esattamente come la Regione, sulla proprietà di Wartsila”. E’

alquanto “particolare” l’idea di “abbandonare un impianto dove

si ha il principale cliente, che si chiama Fincantieri”,

appunto. Fedriga ha ricordato che “Wartsila negli anni ha preso

milioni di euro pubblici per andare avanti con l’attività e

farla crescere. E’ troppo comodo fare l’impresa privata quando

c’è da fare attività di dismissione e andare a braccetto con il

pubblico quando si chiedono soldi”. Inoltre, “siamo di fronte a

qualcosa di surreale: Wartsila ha fatto domanda per il Pnrr”.

(ANSA).



—

