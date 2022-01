Weber: “Berlusconi al Colle? Ha il pieno sostegno del Ppe”

Condividi l'articolo

Pieno sostegno da parte del Ppe (Partito Popolare Europeo) a Silvio Berlusconi, indicato come ottimo candidato per il Quirinale. A dichiararlo ai microfoni di a Sky Tg24 è il capogruppo del Ppe al parlamento europeo Manfred Weber, che ha voluto commentare la situazione politica italiana, in fermento per l’elezione del nuovo capo dello Stato. Weber ha definito il leader di Forza Italia come un “europeista convinto” , e per tale ragione il Ppe è intenzionato a sostenerlo, in quanto il Cavaliere sarebbe “ciò di cui ha bisogno l’Italia” .

“Penso che Silvio Berlusconi sarebbe un ottimo candidato per la presidenza della Repubblica “, ha aggiunto Weber. “ Guiderebbe il paese nella giusta direzione, in una direzione pro europea. E per questo da un punto di vista europeo Berlusconi ha il totale sostegno della sua famiglia del Partito popolare europeo “.

Il sostegno del Ppa a Berlusconi

Secondo il capogruppo del Ppe Manfred Weber, l’Italia è debole senza l’Europa, ma lo stesso si può dire anche per l’Europa senza il supporto del Belpaese. Si tratta di una visione politica propria dello stesso Silvio Berlusconi, che ha portato avanti questa convinzione “ anche nei periodi difficili in Italia, quando il populismo era molto forte, e per questo è ben preparato e può contare veramente sull’aiuto dei suoi amici europei “.

Le parole di Weber hanno dunque confermato quanto riferito alcuni giorni fa al ‘Giornale’ dal segretario del Partito popolare europeo Antonio Lopez. Lopez, infatti, dichiarò che l’elezione di Berlusconi come nuovo presidente della Repubblica “ sarebbe una doppia vittoria per l’Italia e per l’Europa “.

“ Noi rispettiamo molto il governo italiano “, ha affermato Weber. “ L’Italia è tornata, se così possiamo dire, perché i dati economici sono buoni. Draghi premier sta facendo un buon lavoro e sta portando l’Italia del futuro in una buona direzione. Ed è un lavoro importante, noi contiamo sul fatto che lui continui con le sue responsabilità “, ha conlcuso, spiegando che il leader di Forza Italia ha la giusta concoscenza ed esperienza per guidare il Paese in direzione pro-europea.

Il commento di Forza Italia

Le dichiarazioni di Weber hanno ovviamente riscosso l’approvazione dei rappresentanti di Forza Italia. “ Questa mattina durante la riunione del Gruppo Ppe ho illustrato la situazione italiana in vista dell’elezione del nuovo capo dello Stato. Ringrazio Manfred Weber e la nostra famiglia politica, per il sostegno e gli attestati di stima nei confronti di Silvio Berlusconi “, ha commentato su Twitter il coordinatore nazionale di FI e vicepresidente del Partito popolare europeo Antonio Tajani.

Soddisfazione anche da parte della parlamentare azzurra Maria Tripodi: “Il sostegno di Manfred Weber al Presidente Berlusconi, è l’ennesimo riconoscimento internazionale alla figura del nostro Leader. La stima e l’autorevolezza di cui egli gode nel panorama europeo testimoniano come il suo profilo, sia il profilo più adatto per ricoprire il ruolo di Presidente della Repubblica “.

