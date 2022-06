Weber, Come prima, una storia d’amore su due fratelli

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 18 GIU – Due fratelli, un ex camicia nera e

un antifascista, la seconda guerra mondiale che li ha separati,

un viaggio nel 1956, dalla Francia a Procida, per tornare a

casa. E’ il percorso di Come prima del cineasta francese Tommy

Weber, che porta sul grande schermo l’omonima graphic novel del

2013 del fumettista Alfred (edita in Italia da Bao Publishing,

già vincitrice del Fauve d’or al Festival International de la

Bande Dessinée d’Angouleme) in un road movie che ha per

protagonisti Francesco Di Leva e Antonio Folletto, in sala dal

16 giugno con Luce Cinecittà, dopo aver debuttato in autunno

in Alice nella Città alla Festa Internazionale del Cinema di

Roma. “Francesco e Antonio non si conoscevano ma volevano

incontrarsi da tempo – racconta Weber all’ANSA – sentivano un

grande rispetto reciproco. Per il film (prodotto da Mad

Entertainment con Rai Cinema) il loro istinto e la loro

professionalità li ha portati a lavorare insieme su ogni scena,

si sono aiutati costantemente. Si è creata fra loro una vera

fratellanza fra loro ed ora sono legatissimi”. Weber ha detto sì

al progetto perché quella nella graphic novel “è una storia

intima di due fratelli raccontata attraverso la grande storia –

spiega -. E’ un racconto semplice, chiarissimo e classico, in

cui è facile rispecchiarsi”. Weber vede questa relazione tra

fratelli “come una storia d’amore: c’è elettricità, contrasto,

pudore” sottolinea.

A dare il via alla trama è l’incontro a Dieppe in Francia del

nord, nel 1956, tra l’inquieto Fabio (Di Leva), che sopravvive

arrangiandosi e facendo incontri di boxe clandestini, e il

fratello minore André (Folletto), venuto a cercarlo. I due non

si vedono da 17 anni: la rottura era avvenuta dopo che Fabio aveva deciso di arruolarsi fra le camicie nere per andare a

combattere in Eritrea, una decisione mai accettata dal padre

(Massimiliano Rossi), convinto antifascista. Ora un’eredità e la

necessità di fuggire da un pericolo, convincono Fabio a

ripartire con il fratello verso casa. Inizia così un difficile

viaggio di scontro, confronto, rancori, e rivelazioni reciproche

anche legate a una donna, Maria. (ANSA).



