Webuild: nei primi nove mesi ordini per 10,5 miliardi

(ANSA) – MILANO, 12 NOV – Il totale dei nuovi ordini

acquisiti da Webuild nei primi nove mesi del 2021 e in corso di

finalizzazione da inizio anno, includendo i progetti per i quali

Webuild è risultata migliore offerente, ammonta a circa 10,5

miliardi di euro, quasi interamente concentrati in Paesi a basso

rischio, tra cui Italia, Usa, Paesi nordici, Francia, Svizzera e

Australia. Attualmente, includendo i nuovi ordini acquisiti del

2021 in Italia su tratte ad alta velocità-alta capacità, il

gruppo sta sviluppando circa il 70% dei progetti ferroviari in

esecuzione del Pnrr. A questi, si aggiunge il mega-contratto

firmato per la linea ad alta velocità in Texas, del valore di 16

miliardi di dollari (13,1 miliardi di euro). La pipeline

complessiva delle attività commerciali del gruppo è superiore a

25 miliardi e include gare presentate e in attesa di

aggiudicazione per oltre 8 miliardi.

Completata la scissione parziale proporzionale di Astaldi in

Webuild, che ha avuto efficacia ai fini civilistici, contabili e

fiscali dal 1 agosto, il 13 agosto inoltre Webuild ha

formalizzato in via definitiva l’acquisizione del 100% di Seli

Overseas, società specializzata nel tunnelling e rilevata

nell’ambito del concordato Grandi Lavori Fincosit. Con questo

ultimo step, Webuild ha consolidato le sue competenze nel

comparto degli scavi meccanizzati di gallerie. (ANSA).



