Week end al cinema, il ritorno di Pieraccioni

ROMA – Sono già in sala da qualche giorno il drammatico racconto dell’odissea del popolo curdo KURDBUN – ESSERE CURDO di Fariborz Kamkari; il documentario sulla Roma imperiale POWER OF ROME di Gianni Troilo con Edoardo Leo guida turistica d’eccezione; UN MONDO IN PIU’ di Luigi Pane, racconto di formazione per il giovane Diego, e da oggi sia il documentario di Marco Speroni A DECLARATION OF LOVE sulla via crucis di un condannato a morte recluso ingiustamente nel penitenziario dell’Oklahoma che GIOVANN, STORIE DI UNA VOCE di Chiara Ronchini, ovvero vita, opere e canzoni di Giovanna Marini. Arrivano invece dal 21 aprile ben 11 titoli nuovi di zecca.

– IL SESSO DEGLI ANGELI di e con Leonardo Pieraccioni e con Sabrina Ferilli, Marcello Fonte, Gabriela Giovanardi, Eva Moore, Maitè Yanes, Valentina Pegorer, Giulia Perulli, Massimo Ceccherini, Massimiliano Vado, Bruno Santini, Fabien Lucciarini.

Il comico toscano torna dopo un lungo silenzio per raccontare le disavventure del prete di frontiera Don Simone che riceve un’inattesa eredità dallo zio emigrato in Svizzera. Quando però si reca a Lugano per incassare il lascito scopre che l’eredità è in realtà una casa di tolleranza gestita dall’intraprendente Lena.

– FINALE A SORPRESA di Mariano Cohn e Gastón Duprat con Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez, Irene Escolar, Melina Matthews, Pilar Castro, Manolo Solo, Carlos Hipólito. Un magnate della finanza sogna di lasciare la sua impronta nel mondo dell’arte. Ingaggia così l’ambiziosa regista Lola Cuevas con l’incarico di dirigere un capolavoro impreziosito da attori senza pari.

– CALIFORNIE di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman con Khadija Jaafari, Ikram Jaafari, Marilena Amato, Fatima Ramouch, Simona Petrosino, Emanuele Palumbo. Non tragga in inganno il titolo: qui si parla di un salone di bellezza a Torre Annunziata dove la giovanissima Jamila guadagna pochi soldi col sogno di andare nella sua terra d’origine, il Marocco.

– GLI AMORI DI SUZANNA ANDLER di Benoit Jacquot con Charlotte Gainsbourg, Niels Schneider, Nathan Willcocks, Julia Roy. La protagonista è una infelice borghese in cerca di se stessa.

Tradita dal marito, sceglie una vacanza solitaria in Riviera in compagnia, per la prima volta, di un giovane amante.

– HOPPER E IL TEMPIO PERDUTO di Ben Stassen. Per grandi e piccini un’animazione tutta europea che segue con tratto gentile l’epica lotta contro il tempo del simpatico leprotto che vuole difendere suo padre (il re) dal complotto ordito dal pericoloso zio Lapin.

– THE LOST CITY di Aaron e Adam Nee con Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe, Da’Vine Joy Randolph, Oscar Nuñez, Patti Harrison, Bowen Yang, Brad Pitt, Raymond Lee. Avventura spettacolare per l’autrice di romanzi rosa Loretta Sage che si trova proiettata in una sua avventura durante un tour promozionale insieme al modello Alan, il muscoloso eroe dei suoi romanzi.

– THE NORTHMAN di Robert Eggers con Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Claes Bang, Willem Dafoe, Ralph Ineson, Kate Dickie, Björk, Tadhg Murphy, Olwen Fouéré, Ingvar Eggert Sigurdsson, Jon Campling, Murray McArthur, Gustav Lindh, Rebecca Ineson, Eldar Skar, Ian Whyte. E’ ancora un bambino Amleth, quando le frecce dello zio Fjolnir colpiscono a morte suo padre il re. Dopo anni di esilio in un medioevo fosco e selvaggio, il ragazzo torna nella sua terra per cercare vendetta, liberare sua madre e riconquistare il trono. Ad aiutarlo nell’impresa impossibile sarà la giovane Olga – NAVALNY di Daniel Roher. Quando nell’agosto del 2020 il maggiore oppositore di Vladimir Putin venne avvelenato fino a rischiare la vita per poi finire in carcere, la comunità mondiale si mobilitò e ne fece il simbolo di un’opposizione democratica all’ultimo zar. Ma cosa accadde esattamente e chi è Alexei Navalny, premiato dal Parlamento Europeo per la sua lotta nel nome della libertà? Escono anche: UN FIGLIO del tunisino Mehdi Barsaoui che segue la scoperta di sé e della sua famiglia con gli occhi del piccolo Aziz e di suo padre; il documentario BROTHERHOOD di Francesco Mantagner sulla vita di tre fratelli , pastori in una valle dimenticata della Bosnia e DARKLING di Dusan Milic, ambientato nella comunità serva del Kosovo dopo la guerra civile che ha straziato il paese. (ANSA).



