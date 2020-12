Week end cinema in poltrona, da Parenti a Zaccaro

(di Giorgio Gosetti) (ANSA) – ROMA, 09 DIC – Settimana “di magra” per gli

appassionati di cinema oggi costretti a cercare novità o

recuperi d’autore sulle mille piattaforme che sostituiscono

virtualmente le sale cinematografiche. Molti dei prodotti più

attesi si concentrano sul periodo festivo ed è quindi limitata

l’offerta verso il prossimo weekend.

– IN VACANZA SU MARTE di Neri Parenti con Christian De Sica,

Massimo Boldi, Paola Minaccioni, Lucia Mascino, Francesco Bruni,

Alessandro Bisegne, Milena Vukotic. Visibile dal 13 dicembre su

molte piattaforme: Sky Primafila, Amazon Prime Video, Chili,

Timvision, Infinity, Google Play, YouTube, Rakuten Tv e

PlayStation Store. Nel 2030 l’uomo è sbarcato su Marte e qui si

rifugia Fabio, faccendiere in fuga da affari fallimentari e

famiglia. Ma cosa succede se sullo stesso pianeta sbarca suo

figlio Giulio, diventato un vecchietto nel passaggio del tempo,

proprio mentre Fabio sta per ricominciare sposando la facoltosa

marziana Bea? Il cinepanettone a firma Neri Parenti sbarca nel

futuro ed è ancora la coppia Boldi/De Sica a mettere la firma su

un filone che, si voglia o no, segna il costume italiano da

ormai diversi decenni.

– NEL BAGNO DELLE DONNE di Marco Castaldi con Luca Vecchi,

Daphne Scoccia, Stella Egitto, Francesca Reggiani, Francesco

Apolloni. Visibile su MioCinema. Sostenuto e promosso da

Istituto Luce-Cinecittà, interpretato da Luca Vecchi (uno dei

fondatori di “The Pills” e da un coro di interpreti

perfettamente affiatato, il film è una commedia degli equivoci

che prende il via dal pasticcio involontario in cui si va a

cacciare il protagonista, precario che ha perso il lavoro e che,

non osando confessarlo alla moglie, si rifugia in un cinema

semideserto. Finisce a rinchiudersi nel bagno delle donne, la

porta si blocca e lo spinge ad un isolamento alla fine voluto.

Ma il caso, internet e il mondo esterno bussano a quella porta e

forse lo spingeranno ad aprire la porta.

– NOUR di Maurizio Zaccaro con Sergio Castellitto, Linda

Mresy, Valeria D’Obici, Thierry Toscan, Raffaella Rea. Visibile

su #iorestoinsala. A Lampedusa ogni giorno sbarcano migranti in

fuga dalla miseria e dall’orrore. Ad accoglierli, tra gli altri,

c’è il medico del posto, Pietro Bartolo che diventerà famoso

grazie a “Fuocoammare” di Gianfranco Rosi. Nel film ha il volto

di Sergio Castellitto e la sua storia si intreccia a quella

della piccola Nour, una ragazzina siriana che ha perso il

contatto con la madre. Il regista segue passo passo i suoi

protagonisti in una storia di esemplare semplicità di stile.

– ARKANSAS di Clark Dukes con Liam Hemsworth, Clark Duke,

Michael Kenneth Williams, Vivica A. Fox, Eden Brolin. Visibile

su Amazon Prime. Si chiamano Kyle e Swim, lavorano per un

misterioso narcotrafficante che affida loro un incarico

destinato fin dall’inizio ad andare storto. Ma il vero problema

è che la paura finisce per dividere profondamente i due amici,

ora fratelli-coltelli. Un’opera che rinnova lo stile del noir ed

è una piccola perla nel mare del web.

– FUORI ERA PRIMAVERA un film collettivo di Gabriele

Salvatores. Visibile su RaiPlay. Ideato sull’onda del senso di

solidarietà e passione che ha unito gli italiani durante il

lockdown di primavera, realizzato con i filmati inviati da tutta

Italia, è davvero un film sorprendente e originale che è perfino

difficile catalogare come documentario. Visto oggi, nella

seconda stagione della pandemia, è un monito per non riporre le

emozioni e il senso di speranza che traspare dai volti e dalle

parole dei mille protagonisti cui Salvatores dà spazio con

l’umiltà che solo i grandi sanno offrire.

– IL BARBIERE DI SIVIGLIA di Mario Martone. Visibile su

RaiPlay. Che c’entra l’opera di Rossini, nella bella edizione

diretta da Marcello Gatti per l’Opera di Roma, con il cinema da

vedere in questi giorni? Un autore di profonda e duplice

sensibilità come Mario Martone porta invece la cinepresa dentro

il teatro vuoto con una leggerezza e un sovrappiù di inventiva

che lascia a bocca aperta e reinventa Rossini (senza mai

tradirlo) in un’edizione difficilmente dimenticabile.

– MULAN di Niki Caro. Remake in live action del geniale

cartoon Disney del 1998, basato su una popolare leggenda cinese,

contestato ed applaudito come più volte è accaduto ai lavori di

Niki Caro, rievoca la straordinaria adolescenza di Mulan Hua,

figlia primogenita addestrata alle arti marziali dal padre, che

si sostituisce al padre quando l’Imperatore chiama tutti alla

lotta contro l’invasore barbaro Bori Kahn. E sarà lei a

risolvere la guerra, uccidendo il perfido nemico dopo mille

avventure. Da ora in vendita in Blu-ray. (ANSA).



