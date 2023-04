Weekend a Bellaria all’insegna della natura, dell’arte e della letteratura

Condividi l'articolo

Bellaria Igea Marina (RN). In occasione della giornata della Terra, alla Biblioteca Alfredo Panzini sono in programma due iniziative per tutta la famiglia. Venerdì 21 aprile alle ore 16.30 si svolgerà il laboratorio per bambini dedicato alla creazione del proprio vasetto decorato e alla piantumazione di un amico di foglia mentre sabato 22 alle ore 16 l’appuntamento con Cammini illustrati porterà alla scoperta della natura attraverso una camminata artistica; il punto di ritrovo sarà il parcheggio in via Fornace ed è previsto un momento di pausa con merenda al sacco. Le iniziative nascono dalla collaborazione della Biblioteca Panzini con la Cooperativa Atlantide di Cervia e Paola Pappacena.

In primavera, sono in programma aperture straordinarie della Casa Rossa: la suggestiva casa museo dello scrittore Alfredo Panzini a pochi passi dal mare apre le porte ai visitatori con due speciali visite guidate gratuite.

Domenica 30 aprile alle ore 15.30 visita tematica Visioni e suggestioni della natura con letture e riflessioni su alcuni brani tratti dalle poesie di D’Annunzio e Pascoli, dai romanzi di Panzini e dalle poesie di Montale e Ungaretti per individuare i diversi modi di descrivere la natura e i fini dietro a tali scelte. “La letteratura nasce sempre da uno sguardo più attento che l’artista rivolge verso l’esterno o verso la propria interiorità, la natura diventa nel Novecento luogo in cui trovare corrispondenze con il proprio sé più profondo ed è per questo che sono in tanti a indagarla, a scrutarla con interesse. Ma i panorami naturali tra loro sono diversi e capaci di suscitare in chi li osserva emozioni altrettanto diversificate.”

In occasione dell’iniziativa Quante storie nella Storia. Settimana della didattica e dell’educazione al patrimonio in archivio, sabato 13 maggio alle ore 15.30 si terrà la visita Un Novecento lontano dai salotti con letture e riflessioni su alcuni brani tratti dalle opere di Panzini, di D’Annunzio, di Svevo e Pirandello per individuare le diverse strategie letterarie che si originano nel Novecento. “Non solo persone che vivono il loro status di intellettuali in maniera diversa, ma che originano al tempo stesso dei modi di fare letteratura divergenti tra loro; intellettuali da salotto, solitari o persino psicanalitici danno alla luce romanzi dove a prevalere è l’estetica oppure modernisti o ancora attenti alla semplicità di certe zone d’Italia. Il nostro novecento è una costellazione di unicità difficili da conoscere nella loro totalità.”

All’iniziativa regionale ha infatti aderito la Biblioteca Panzini al fine di valorizzare l’archivio dello scrittore con contenuti social e visite guidate ai luoghi del cuore del romanziere con il progetto Panzini di prima mano. Un ritratto inedito di uno dei più noti scrittori del ‘900 attraverso manoscritti, documenti d’archivio, carteggi e articoli di stampa.