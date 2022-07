Weekend a teatro tra Pasolini, Virgilio e Ariosto

Condividi l'articolo

Dal doppio omaggio a Pier Paolo Pasolini di Popolizio e Celestini all’Orlando Furioso tra i giardini seicenteschi di Ariccia, fino alla voglia di estate e hit di “Mamma mia!”. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo weekend.

VARESE e MILANO – Piccolo tour personale per Massimo Popolizio che a cavallo del weekend si confronta con il classico e il contemporaneo. Domani sarà infatti al Festival Tra Sacro e Sacro Monte di Varese con “Pasolini – Una storia romana”, omaggio per i 100 anni della nascita dello scrittore. Martedì sarà invece al Castello Sforzesco di Milano per l’Estate fuori scena del Piccolo con “La Caduta di Troia”, vera e propria “partitura” dal Libro II dell’Eneide, dove le parole di Virgilio mutano in un’operina su musiche ispirate alla tradizione persiana composte da Stefano Saletti. Il 28 luglio; il 2 agosto.

ROMA – Ed è ancora omaggio al genio dell’autore di “Ragazzi di vita” con il nuovo spettacolo di Ascanio Celestini, “Museo Pasolini”, al Parco degli acquedotti. Un viaggio immaginario attraverso le testimonianze di chi l’ha conosciuto, ma anche di chi l’ha immaginato, amato e odiato, per comporre un ipotetico museo a lui dedicato partendo dalle domande: qual è il pezzo forte del Museo Pasolini? Quale oggetto occorre cercare? Cosa è necessario per conservarlo? Cosa è possibile comunicare attraverso di lui? E infine: in quale modo bisogna esporlo? Il 28 e 29 luglio.

ROMA – Ultimo weekend per “La commedia degli errori” di William Shakespeare al Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti di Villa Borghese. Una farsa poetica in cui il Bardo si diverte a mescolare i generi, come fa la commedia dell’arte, qui nella versione diretta da Loredana Scaramella. Con Carlotta Proietti protagonista. Fino al 31 luglio.

ARICCIA (RM) – Con oltre 4 mila spettatori all’attivo, torna “in scena” per il quinto anno “Labirinto d’Amore”, spettacolo itinerante nel seicentesco giardino/scrigno di Palazzo Chigi, in cui lo spettatore è invitato a seguire quattro storie d’amore tratte dalla grande letteratura italiana. Nell’ambito della 12/a edizione di Fantastiche Visioni, diretti da Giacomo Zito, ecco duelli, incantesimi, tradimenti e gesta eroiche sui versi di Ludovico Ariosto e dell’Orlando Furioso, per una compagnia di 15 attori in una miriade di personaggi. Fino al 31 luglio.

SEGESTA (TP) – Fra sirene vere e immaginarie è con “Omu a mari. Il cunto delle sirene” del cuntista Gaspare Balsamo che si apre la prima edizione del Segesta Teatro Festival (2 agosto – 4 settembre). In programma 26 spettacoli di cui 7 prime nazionali, per un mese di programmazione all’interno delle meraviglie del parco archeologico fra teatro, danza, musica, poesia, installazioni, spettacoli all’alba e notti a scrutare la volta celeste, progetti speciali, eventi diffusi e incontri. Con la direzione artistica di Claudio Collovà.

PIETRASANTA (LU) – Approda al Festival de La Versiliana “Mamma mia!”, il musical con le travolgenti canzoni degli Abba diventato anche film con Meryl Streep, che Massimo Romeo Piparo firma in una versione tutta italiana da sold out senza sosta da due stagioni. Inno alla voglia mare, sole e spensieratezza, lo spettacolo torna in scena con il suo trio di “padri” protagonisti, Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz e poi Sabrina Marciano nel ruolo che al cinema fu della Streep e l’Orchestra dal vivo del Maestro Emanuele Friello. Il 30 e 31 luglio. (ANSA).



