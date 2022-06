Weekend al cinema, arrivano i dinosauri di Jurassic World

Condividi l'articolo

Quando la televisione irruppe nel mondo dell’intrattenimento in modo massiccio (erano gli anni ’50 del secolo scorso), il cinema rispose con innovazioni tecnologiche come il cinemascope o il 3D. Poi vennero nuove generazioni di autori, si creò un pubblico che voleva sentirsi comunità perché stava insieme in sala e condivideva le stesse passioni. Settant’anni dopo, con l’avvento delle piattaforme online e gli effetti della pandemia, la situazione non è molto diversa. Per reagire la distribuzione si affida nell’immediato al grande spettacolo dei kolossal, all’adrenalina degli effetti speciali sul grande schermo a cui il pubblico giovane sembra dare fiducia come nel caso dei film-Marvel (“Doctor Strange”) o dei Tup Gun di Tom Cruise (“Maverick”). Questa settimana scendono in campo i dinosauri di “Jurassic World”.

– MARCEL! di Jasmine Trinca con Alba Rohrwacher, Maayane Conti, Giovanna Ralli, Umberto Orsini, Dario Cantarelli, Valentina Cervi, Valeria Golino, Giuseppe Cederna. Una bambina innamorata della madre ma altrettanto forte è l’amore che la donna riversa sul suo cane, compagno di vita e simbolo d un sentimento che non chiede risposte. Un viaggio a due di madre e figlia metterà in campo tutto ciò che prima non si è detto. “Tra sogno e realtà. È qui che si situa questo film – dice la regista -. Una rielaborazione fiabesca o meglio favolistica del vissuto, cercando di comprenderlo, esorcizzarlo, renderlo universale”.

Esordio dietro la cinepresa di una delle nostre attrici più sensibili e internazionali con un cast che riporta in scena grandi volti del cinema italiano.

– WILD NIGHTS WITH EMILY DICKINSON di Madeleine Olnek con Molly Shannon, Susan Ziegler, Amy Seimetz, Brett Gelman, Jackie Monahan, Kevin Seal. Al centro di questa rivisitazione senza pregiudizi della vita di una scrittrice amatissima e segreta, c’è un grande amore. Quello che legò la poetessa a sua cognata Susan Gilbert. Una vicenda omessa dalla storiografia ottocentesca che nascose la passione trasformando Emily nel ritratto di un’artista solitaria e virginale.

– JURASSIC WORLD: IL DOMINIO di Colin Trevorrow con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum, Sam Neill, Mamoudou Athie, Scott Haze. Il terzo episodio dello spin-off della storia originale di Michael Crichton comincia Quattro anni dopo la distruzione dell’isola Nublar. Ritornano in scena i protagonisti originali (Dern, Goldblum, Neill), ma il protagonista è il domatore di velociraptor Chris Patt. Sarà lui il protagonista dell’ultima battaglia tra le due specie di predatori più feroci nella storia del pianeta: l’uomo e i dinosauri carnivori.

– BLACK PARTHENOPE di Alessandro Giglio con Jenna Thiam, Giovanni Esposito, Gianluca Di Gennaro, Marta Gastini, Nicola Nocella e Mizar Firouzi. Poche persone, comprese quelle che ci vivono, hanno coscienza che la che più estese e pericolose del pianeta. Ma Napoli si è difesa nei secoli con una seconda città sotterranea. Qui il regista ambienta un vero e proprio thriller tra la leggenda del “monaciello” di Matilde Serao alcuni ignari turisti che si avventurano nelle catacombe per una speculazione edilizia sotterranea. Usciranno mai più? – LA DOPPIA VITA DI MADELEINE COLLINS di Antoine Barraud con Virginie Efira, Quim Gutiérrez, Bruno Salomone, Jacqueline Bisset, François Rostain, Loïse Benguerel, Thomas Gioria, Valérie Donzelli, Nadav Lapid, Nathalie Boutefeu, Mona Walravens. La fragile identità di una donna divisa tra due uomini rischia di crollare definitivamente portandola in una spirale senza ritorno. E’ il ritratto di Madeleine che in Svizzera vive con Abdel (con cui ha avuto una figlia) e Melvil che in Francisa la aspetta con due bambini. La parete di bugie con cui è fin qui riuscita a sopravvivere comincia a sgretolarsi.

– LO CHIAMAVANO TRINITA’ di Enzo Barboni con Terence Hill, Bud Spencer, Farley Granger, Steffen Zacharias, Dan Sturkie, Gisela Hahn, Elena Pedemonte. Come non citare il ritorno sullo schermo del film che cambiò le regole del western, fece di Terence Hill e Bud Spencer due divi e frantumò il box office di mezzo mondo? Da ricordare il grande Farley Granger qui in ruolo da “cattivo “.

