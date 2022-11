Weekend al cinema, il ritorno di Diabolik

Condividi l'articolo

(di Giorgio Gosetti) (ANSA) – ROMA, 17 NOV – Prosegue la scommessa di un ritorno

al cinema del pubblico pre-pandemia e, sull’onda dei buoni

risultati nazionali, sono soprattutto titoli per gli spettatori

di mezza età quelli che si affacciano al proscenio questa

settimana. Da domani:

– DIABOLIK 2: GINKO ALL’ATTACCO dei Manetti Bros con Giacomo

Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Monica Bellucci,

Alessio Lapice, Linda Caridi, Pier Giorgio Bellocchio, Ester

Pantano, Andrea Roncato, Amanda Campana, Urbano Barberini,

Giacomo Giorgio, Simone Leonardi, Pierangelo Menci, Marco

Bonadei, G-Max, Gustavo Frigerio. Il secondo film della saga

sostituisce (con profitto) il protagonista, lascia immutata

ambientazione, stile, atmosfere e si rifà con scrupolo

filologico all’albo numero 16 del celebre fumetto. In cui entra

in scena l’eterna fidanzata di Ginko (la nobildonna Altea), il

Re del Terrore sembra tradire Eva che, per vendicarsi, promette

aiuto alla polizia, la lotta tra Giustizia e Crimine rimarrà

alla fine irrisolta, ma solo dopo che Diabolik ed Eva si saranno

ritrovati. Il vero protagonista di questo film è però il Ginko

di Mastandrea, pensoso ed acuto come un novello commissario

Maigret.

– IL PRINCIPE DI ROMA di Edoardo Falcone con Marco Giallini,

Giulia Bevilacqua, Filippo Timi, Sergio Rubini, Denise Tantucci,

Antonio Bannò, Andrea Sartoretti, Liliana Bottone, Giuseppe

Battiston, Massimo De Lorenzo. Come in un vecchio film di Gigi

Magni siamo sprofondati nella Roma papalina del 1829. Lo scaltro

uomo d’affari Bartolomeo è roso dall’invidia per la nobiltà nera

della corte vaticana. Riesce allora a convincere un

aristocratico squattrinato, il principe Accoramboni, a dargli in

sposa la figlia in cambio di una ricca dote che gli varrà

l’agognato titolo. Bartolomeo si mette in viaggio per

raggranellare il denaro ma farà più incontri che affari. E

tornerà come un uomo nuovo.

– INCROCI SENTIMENTALI di Claire Denis con Juliette Binoche,

Vincent Lindon, Grégoire Colin, Mati Diop, Bulle Ogier, Issa

Perica. L’ultima fatica di una delle registe più anticonformiste

della sua generazione, va all’attacco dei pregiudizi sulla

fedeltà femminile e sullo spessore dei rapporti amorosi. Come in

un vaudeville d’annata Sara incrocia un bel giorno il suo ex

amante, François, che ha perso di vista dopo essersi innamorata

di Jean, il migliore amico di François. Adesso tutte le certezze

della donna vanno in pezzi, mentre i due uomini ritrovano

l’antica amicizia ma finiranno travolti dalla vitalità e

dall’imprevedibilità di Sara.

– LA SIGNORA HARRIS VA A PARIGI di Anthony Fabian con Lesley

Manville, Jason Isaacs, Isabelle Huppert, Alba Baptista, Anna

Chancellor, Lucas Bravo, Lambert Wilson, Rose Williams, Ellen

Thomas, Roxane Duran, Christian McKay, Guilaine Londez.

Immaginate una commedia romantica come solo il cinema inglese sa

sfornare, ambientatela a Parigi negli anni ’50, mettete la vera

storia di come una donna delle pulizie seppe cambiare il destino

della Maison Dior perché ossessionata dal desiderio di averne un

vestito, e avrete due ore di cinema elegante e piacevole davanti

a voi.

– PRINCESS di Roberto De Paolis con Glory Kevin, Lino Musella,

Sandra Osagie, Salvatore Striano, Maurizio Lombardi. Viene dalla

Nigeria la giovane prostituta che si destreggia, senza

protettore, sui viali di una grande città. Non ha sogni, non ha

ingenuità, deve solo sopravvivere. Quando si trova in pericolo e

un uomo si offre di aiutarla, scoprirà che soltanto da sola può

cambiare il suo destino.

– THE CHRISTMAS SHOW di Alberto Ferrari con Raoul Bova, Serena

Autieri, Tullio Solenghi, Francesco Pannofino, Ornella Muti,

Alice Ferrari, Giulio Nunziante. C’era una volta il

cinepanettone natalizio, ideato da Aurelio De Laurentiis e Neri

Parenti sulla scorta dei successi “vacanzieri” dei fratelli

Vanzina. Adesso si prova una miscela nuova, con più zucchero e

qualche romantico risvolto, insomma un “cinepandoro”, che

approda in sala con congruo anticipo. La famiglia Rovati (la

bella mamma Sofia e due figli) viene coinvolta in un reality

show natalizio che approda davanti alla porta di casa, a Lecce.

Quando fa il suo ingresso in scena anche il vicino di casa,

Pierre, si sente profumo di matrimonio… Escono anche la horror comedy THE MENU di Mark Mylod con un

Ralph Fiennes in gran forma, sofisticato chef dagli intenti

assassini; l’originale thriller italiano NOTTE FANTASMA di

Fulvio Risuleo con Edoardo Pesce; BELLE E SEBASTIEN – NEXT

GENERATION di Pierre Coré, che rilegge la prima avventura della

saga con l’amicizia di un ragazzino e un cane ma cambia

l’ambientazione spostandola al presente e facendone lo strumento

per domandarsi se è meglio la nostra vita di città o il ritorno

alla natura in montagna; il cine-concerto KNEBWORTH 22 che Liam

Gallagher ha voluto immortalare con la complicità del regista

Toby L. per ritornare da solista nel villaggio che fu autentica

icona nell’avventura artistica degli Oasis. (ANSA).



