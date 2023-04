WhatsApp prepara newsletter, si chiameranno ‘Canali’

Condividi l'articolo

WhatsApp prepara il lancio della funzionalità di newsletter. Si tratta della possibilità di iscriversi ad una lista in cui ricevere notizie e aggiornamenti da parte dell’utente che l’ha creata, idealmente anche un’azienda o una pubblica amministrazione. Il sito Wabetainfo, che fa le pulci a tutte le versioni di anteprima rilasciare agli utenti tester, ha scoperto che la funzione di newsletter ha un nuovo nome: Canali. Insieme a tale informazione, il portale ha anche pubblicato alcuni screenshot che mostrano dove appariranno i canali e le relative procedure di iscrizione. Le newsletter si porranno tra le chat tradizionali e le chiamate, integrate quindi nell’attuale scheda denominata ‘Stato’. Nel nuovo menu, ci sarà spazio per gli aggiornamenti di stato personali e dei propri contatti e, in basso, l’individuazione dei canali a cui ci si è iscritti. Il tasto ‘Trova canali’ permetterà di ricercare le newsletter in base ad argomento o creatore. Un canale WhatsApp assicurerà la sicurezza e la privacy degli iscritti, che non potranno vedere il nome, il numero di telefono e le altre informazioni di chi decide di unirsi alla newsletter. “Poiché si tratta di un’estensione facoltativa della messaggistica privata e non fa perno su un social network pubblico, le persone hanno sempre il controllo sui canali a cui vogliono iscriversi e nessun altro sarà in grado di vedere chi seguono, indipendentemente dal fatto che li abbiano aggiunti come contatti o meno. Inoltre, non c’è modo di essere iscritti automaticamente ai canali, in assenza di contenuti consigliati o sponsorizzati, almeno per il momento”. Non è ancora chiaro quando la funzione sarà rilasciata pubblicamente su Android, l’unico sistema operativo nella quale è stata individuata, con la versione beta di riferimento che è la 2.23.8.6.

