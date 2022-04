Condividi l'articolo

L’Academy Award mette al bando Will Smith: non potrà partecipare agli Oscar per 10 anni. E’ la decisione del Board dei Governatori dell’Academy, di cui fanno parte luminari di Hollywood come Steven Spielberg e Whoopi Goldberg, che si e’ riunito oggi via Zoom per discutere le “conseguenze” per lo schiaffo in diretta che il neo-premio ha assestato sulla guancia del comico Chris Rock durante la diretta degli Oscar.

