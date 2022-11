Condividi l'articolo

(ANSA) – COSENZA, 02 NOV – William Viali è il nuovo

allenatore del Cosenza Calcio. Lo ha reso noto la società con un

comunicato sul proprio sito. Il tecnico, che subentra a Davide

Dionigi, dirigerà la seduta di allenamento di questo pomeriggio

e sarà presentato venerdì mattina in una conferenza stampa che

precederà la partenza per la trasferta di Pisa.

Viali, nato a Vaprio d’Adda (Milano) il 16 novembre 1974, ha

iniziato la sua carriera di allenatore nella stagione 2010/2011

con il Fiorenzuola. E’ stato poi sulla panchina di Piacenza, Pro

Piacenza, Sudtirol e Cuneo prima di approdare alla guida del

Novara con cui, nel 2019, ha disputato i play off per la

promozione in Serie B. Nel gennaio 2020 è subentrato sulla

panchina del Cesena, dopo il 13mo posto conquistato al termine

della stagione e nell’annata successiva conduce la squadra

bianconera al settimo posto e disputa i play off promozione.

Nella stagione 2021/2022 conclude il girone al terzo posto e

partecipa ai Play Off al termine dei quali rassegna le

dimissioni.

“A Mister Viali, che si lega al Cosenza fino al 30 giugno

2023, il benvenuto nella famiglia rossoblù!” conclude la nota

della società (ANSA).



—

