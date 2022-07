Wimbledon: Djokovic-Kyrgios 0-0 LIVE

Condividi l'articolo

In corso il primo set della finale di Wimbledon: Djokovic-Kyrgios 3-4 nel primo set con il break dell’australiano al quinto gioco. Kyrgios alla battuta LIVE

I reali inglesi alla finale di Wimbledon

LA SFIDA

Novak Djokovic centra l’ottava finale a Wimbledon, la quarta consecutiva e la 32/a a livello Slam. In finale affronta l’australiano Nick Kyrgios, approdato alla finale dopo il ritiro ieri di Rafael Nadal. Un avversario ostico per Djokovic: sono due i precedenti, entrambi vinti dall’australiano, che non ha mai concesso nemmeno un set al rivale: “Non sarà facile, non ho mai vinto un set con Kyrgios”, le parole del serbo. Djokovic punterà al suo 21esimo titolo del Grande Slam per tornare a una lunghezza dal record di Nadal (22).

Vincendo la sua partita contro Norrie, Djokovic comunque ha scritto una nuova pagina di statistiche nel suo sport. Questa finale sarà la sua ottava a Wimbledon, e solo Roger Federer, otto volte vincitore, ha fatto meglio con 12. Quella di oggi è la sua 32a finale in 68 tornei del Grande Slam giocati. Prende così il record con una finale migliore di Federer (31). Ed eguaglia Martina Navratilova per ritrovarsi una lunghezza dietro Serena Williams (33) e due dietro il massimo storico di Chris Evert (34). Battendo Norrie, Djokovic ha anche firmato la sua 85esima vittoria nel London Major. Ancora una volta, solo Federer ha fatto meglio (105). Ed è imbattuto a Wimbledon da quando ha abbandonato i quarti di finale nel 2017 con 27 vittorie consecutive. Solo Pete Sampras (31), Roger Federer (40) e Björn Borg (41) hanno fatto meglio.

