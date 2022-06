Wimbledon: Nadal: ‘Sto bene’. Cornet: ‘Epidemia a Parigi’

Condividi l'articolo

Tre anni dopo il suo ultimo match sui prati dell’All England Club, Rafa Nadal ritorna ai Championships con una vittoria in quattro set sull’argentino Francisco Cerundolo. Un successo più sofferto del previsto, per merito senza dubbio del tennista sudamericano n.41 del ranking, agevolato però dall’imprecisione del campione di Manacor (41 errori gratuiti) che chiude l’incontro (6-4 6-3 3-6 6-4) in poco più di tre ore e mezza.

Reduce dai trionfi agli Australian Open e al Roland Garros, Nadal, favorito n.2 a Londra, oggi ha conquistato la vittoria Slam n.306 in carriera, che lo colloca in quarta posizione nella classifica di tutti i tempi, eguagliando il record di Martina Navratilova. “Sono molto contento perché nei momenti difficili sono stato capace di alzare il livello del mio gioco – ha commentato Nadal -. So che devo e posso migliorare ancora, ma sono convinto che questa vittoria mi aiuterà”. Nel prossimo turno Nadal – due successi ai Championships in 15 partecipazioni – se la vedrà con il lituano Ricardas Berankins, vincente in tre set sullo statunitense Sam Querrey (6-4 7-5 6-3). Un avversario certamente alla sua portata, nella metà di tabellone già orfana di Matteo Berrettini e Marin Cilic, entrambi ritiratisi a causa del Covid.

Proprio con l’azzurro Nadal si era allenato giovedì scorso sul Centre Court. “Mi dispiace moltissimo per Matteo perché stava giocando molto bene – le parole dello spagnolo -. Posso immaginare come si senta adesso, è molto triste. E’ stato molto sfortunato, ma io non sono preoccupato per eventuale contagio: tutto può succedere, ma per il momento sto bene e non abbiamo avuto una stretta vicinanza”.

Tra gli italiani, se Lorenzo Musetti si arrende in meno di due ore allo statunitense Taylor Friz, favorito n.11 (4-6 4-6 6-3), Lorenzo Sonego sopravvive alla maratona con un altro americano, Denis Kudla, imponendosi al quinto set (6-7 6-3 7-5 4-6 6-2) dopo quasi quattro ore di battaglia. Nel tabellone femminile ha mancato l’impresa la toscana Jasmine Paolini che in tre set (6-2 4-6 6-2) è stata battuta dalla ceca Petra Kvitova, due volte vincitrice dei Championships. Fuori anche Camila Giorgi, che deve arrendersi (7-6 6-1) alla polacca Magdalena Frech.

Intanto fanno discutere le dichiarazioni di Alizè Cornet. La francese n.37 del mondo ha detto, senza mezzi termini, che a Parigi c’era un focolaio di Covid ma nessuno ha parlato, a differenza di quello successo a Wimbledon con Berrettini e Cilic. “Al Roland Garros c’è stata un’epidemia di Covid, nessuno ne ha parlato – le sue parole -. Nello spogliatoio ce l’avevano tutti e non abbiamo detto niente. Penso che a Parigi ci siano stati alcuni casi e che ci fosse un tacito accordo fra di noi, nessun tampone fai da te per non metterci nei guai. Io anche qui non farò autotest per non mettermi nella me…”.



