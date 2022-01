Windows 11, da febbraio si potranno installare app Android

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO – Microsoft ha annunciato il lancio della prima versione di anteprima del Windows Subsystem for Android (WSA). Si tratta di un aggiornamento del sottosistema di Windows 11, l’ultimo sistema operativo per computer del colosso di Redmond, che introduce la possibilità di installare le applicazioni Android. La novità era una delle più attese dagli utenti sin dalla presentazione di Windows 11 e relativa disponibilità a fine 2021.

A confermare l’arrivo è stato Panos Panay, attuale responsabile dell’intera divisione Windows e Surface, che ha anche ricordato come stia volgendo al termine il periodo utile per passare da Windows 10 a Windows 11 gratuitamente. Nella seconda fase, l’aggiornamento sarà a pagamento, a seconda dei pacchetti scelti. “Il mese prossimo porteremo nuove esperienze in Windows che includono un’anteprima pubblica di come utilizzare le app Android su Windows 11, tramite il Microsoft Store e le nostre partnership con Amazon e Intel”.

A differenza del Play Store su smartphone e tablet Android, Windows avrà l’Amazon Appstore, il negozio digitale da cui si installano le applicazioni Android su dispositivi Kindle Fire. La società non ha dichiarato se la novità riguarderà tutti o solo gli iscritti al programma Windows Insider, sebbene il termine “pubblico” lasci intendere un lancio globale. Per quanto riguarda il passaggio gratuito da Windows 10, Panay ha sottolineato l’ingresso nella “fase finale” del processo di upgrade, in anticipo rispetto alla scadenza prevista di metà 2022. Secondo i dati di Microsoft, Windows ha ora 1,4 miliardi di utenti attivi al mese, con il tempo speso su Windows 11 che è del 40% superiore alla media su Windows 10. (ANSA).



