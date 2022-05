Woods sicuro, posso vincere il PGA Championship

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 17 MAG – “Sì, decisamente: posso vincere. Devo

solo andare in campo e dimostrarlo”. Proprio come già accaduto

prima del Masters, Tiger Woods a poche ore dal via del PGA

Championship, secondo Major maschile del 2022 in programma a

Tulsa, in Oklahoma, dal 19 al 22 maggio, ribadisce che ha le

carte in regola per imporsi. E a chi gli domanda se ha fatto

passi in avanti (sotto il punto di vista fisico) rispetto allo

scorso aprile quando superò il taglio ad Augusta, risponde: “Sto

sicuramente meglio e sono in crescita. Non so dove posso

arrivare. Ogni giorno è diverso e hai davanti una nuova sfida,

quello che devi fare è affrontarla”.

Il campione californiano sarà il protagonista più atteso sul

percorso del Southern Hills, lì dove 15 anni fa conquistò per la

quarta volta il torneo. Non ci sarà invece il campione uscente,

Phil Mickelson. “Ci mancherà – spiega Woods – è un peccato non

sia qui. Per quel che riguarda le sue opinioni circa come

andrebbe gestito il PGA Tour, c’è molto disaccordo

nell’ambiente”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte