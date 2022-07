Wp, a rischio l’operazione di Musk per l’acquisto di Twitter

Condividi l'articolo

L’offerta da 44 miliardi di Elon Musk per acquistare Twitter è in serio pericolo dopo che il patron di Tesla e Space X e il suo entourage hanno concluso che le cifre del social sugli account spam non sono verificabili. Lo scrive il Washington Post citando tre persone e riferendo che il team dell’uomo più ricco del mondo ha cessato certe discussioni per finanziare l’operazione. Musk, secondo una delle fonti, potrebbe prendere una decisione potenzialmente drastica. Se facesse retromarcia, scatenerebbe una grossa battaglia legale.

