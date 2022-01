Wsj, in Meta-FB obbligo terza dose per rientro in ufficio

Condividi l'articolo

Meta-Facebook richiederà la terza dose del vaccino per il Covid per entrare nei suoi uffici negli Stati Uniti. Lo riporta il Wall Street Journal sottolineando che la società di Mark Zuckerberg ha posticipato il rientro alla propria scrivania fino alla fine di marzo. “La terza dose aumenta le protezioni. Alla luce delle prove dell’efficacia del booster abbiamo ampliato i nostri requisiti di vaccinazione per includerlo”, afferma un portavoce della società sottolineando che dal 28 marzo i dipendenti dovranno mostrare di aver ricevuto il booster per accedere agli uffici. (ANSA).



