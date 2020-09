Wsj, Oracle ha vinto la gara per TikTok

Oracle ha vinto la gara per le attività Usa della app cinese TikTok, battendo Microsoft. Lo scrive il Wall Street Journal, citando una persona a conoscenza del dossier. La societa’ di Redwood e’ pronta ad annunciare TikTok come “fidato partner tecnologico” negli Usa ma l’accordo probabilmente non sarà strutturato come una vendita completa, secondo la fonte del quotidiano finanziario. Il prossimo passo spetta alla Casa Bianca e alla commissione per gli investimenti stranieri in Usa, che devono approvare l’intesa.

Precedentemente Microsoft aveva annunciato che la sua offerta per acquistare la cinese TikTok era stata rifiutata dalla società proprietaria ByteDance, alla vigilia della scadenza del 15 settembre fissata da Donald Trump per la messa al bando della popolare app.

“Siamo convinti che la nostra proposta sarebbe stata buona per gli utenti di TikTok, proteggendo nello stesso tempo gli interessi della sicurezza nazionale”, ha riferito in una nota Microsoft. Non e’ chiaro perche’ l’offerta sia stata respinta.



—

