Wsj, TikTok chiede 30 mld per cedere le attività in Usa

TikTok chiede 30 miliardi di dollari per le sue attività americane. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali Microsoft e Walmart sarebbero per in pole position per l’acquisizione. Le parti resterebbero tuttavia ancora distanti sul prezzo dell’operazione, che include anche le attività della app in Canada, Australia e Nuova Zelanda.

Twitter avrebbe fatto circolare un’offerta da 10 miliardi di dollari nelle ultime settimane. E si sarebbe affacciata a TikTok anche Alphabet, la holding a cui fa capo Google, ma le trattative sono al momento chiuse.



