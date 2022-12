Wsj, Zelensky lavora ad un piano di pace da presentare il 24/2

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 23 DIC – Il presidente ucraino Volodymyr

Zelensky sta lavorando ad un piano di pace in 10 punti di cui

avrebbe già discusso con Biden durante la visita a Washington e

che intende presentare nel periodo intorno al 24 febbraio

prossimo, quando cadrà il primo anno dell’invasione russa

dell’Ucraina. Lo scrive il Wall Street Journal, che cita “diplomatici dell’Unione europea e ucraini”. Secondo il Wsj,

Kiev intenderebbe prima massimizzare le riconquiste

territoriali, con “più vittorie possibile” per poi presentarsi

più forte ad un eventuale tavolo negoziale. Gli analisti

ritengono che Mosca stia meditando un’offensiva nel Donbass o

anche in direzione di Kiev proprio nel mese di febbraio. (ANSA).



