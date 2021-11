Wta finals: Kontaveit prima semifinalista

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 13 NOV – Anett Kontaveit ha avuto la meglio in

due set (6-4, 6-0) su Karolina Pliskova e ora è la prima

semifinalista delle Wta Finals (5 milioni di dollari di

montepremi) di scena sul cemento all’aperto dell’Akron Tennis

Stadium (struttura da 7.600 posti realizzata per l’occasione)

nel Pan American Tennis Center di Guadalajara, nello Stato di

Jalisco in Messico, a 1.500 metri sul livello del mare.

L’estone, n.8 del ranking e del seeding, esordiente alle Wta

Finals, si è imposta in appena 57 minuti di partita sulla ceka,

n.4 del ranking e 3 del seeding, alla quinta partecipazione

consecutiva al Masters.

Garbine Muguruza, n.5 del ranking e 6 del seeding, ha battuto in

rimonta 2-6, 6-3, 6-4, dopo oltre due ore di sfida, Barbora

Krejcicova, n.3 Wta e seconda testa di serie. La spagnola, alla

terza partecipazione alle Finals (era assente dal 2017),

mantiene le speranze di qualificazione per le semifinali ma la

ceka non è ancora fuori dai giochi.

Intanto c’è attesa per la finale delle Next Gen Atp Finals di

questa sera a Milano, dedicato ai migliori otto giocatori under

21 della stagione. Il baby fenomeno Carlos Alcaraz (n. 32 al

mondo e prima testa di serie) affronterà lo statunitense

Sebastian Korda (n.39). Lo spagnolo ha battuto in tre set (4-2,

4-1, 4-2) l’argentino Sebastian Baez (n.111) mentre l’americano

ha superato il connazionale Brandon Nakashima (n.63) per 4-3(3),

2-4, 1-4, 4-2, 4-2. (ANSA).



