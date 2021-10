Wta Indian Wells, Paolini elimina Mertens in rimonta

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 09 OTT – Ha superato il secondo turno del Wta

1000 di Indian Wells Jasmine Paolini. La 25enne di Castelnuovo

di Garfagnana (Lucca), n.63 al mondo, ha battuto in rimonta per

3-6, 6-4, 6-4, dopo quasi tre ore di confronto, la belga Elise

Mertens, n.18 del ranking e 14 del seeding.

Domani, al terzo turno, sfiderà la statunitense Jessica

Pegula, n.24 Wta e 19esima testa di serie, che si è aggiudicata

per 6-2, 6-3 il derby americano con Sloane Stephens, n.73 del

ranking. La 27enne nata a Buffalo, nello Stato di New York, si è

aggiudicata i due precedenti testa a testa con l’azzurra: nel

2016 nei quarti del torneo Itf di Orlando (terra) e nel 2018 al

primo turno del Wta 125k di Houston (cemento).

Al secondo turno sono in corsa altre due azzurre. Martina

Trevisan, n.66 Wta, se la vedrà con l’estone Anett Kontaveit,

n.20 del ranking e 18 del seeding. Camila Giorgi n.38 del

ranking e 30 del seeding (‘bye’ al primo turno), entrerà in

scena contro la statunitense Amanda Anisimova, n.81 del ranking.

(ANSA).



