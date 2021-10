Wta Tenerife: Camila Giorgi in semifinale

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 22 OTT – Camila Giorgi raggiunge le semifinali

del Wta 250 di Tenerife. La marchigiana, n.36 al mondo, si è

imposta senza troppa difficoltà in due set sull’olandese Arantxa

Rus (n.61), vincendo per 6-1, 6-1 in poco più di un’ora di

gioco. La trionfatrice del Wta 1000 di Montreal, testa di serie

numero 4 nel torneo delle Canarie, sfiderà la vincente tra la

19enne colombiana Camila Osorio (n.63) e la cinese Saisai Zheng

(n.86).

Nell’altra semifinale giocheranno la statunitense Ann Li

(n.60) e la francese Alizé Cornet (n.66). (ANSA).



